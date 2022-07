Sanità, Sallemi e Scuderi (FdI) incontrano l’assessore Razza

I consiglieri comunali Salvo Sallemi e Pippo Scuderi hanno avuto un confronto con l’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza. A pochi giorni dal sopralluogo effettuato dai consiglieri nell’ospedale Guzzardi sono state portate all’attenzione dell’assessore le criticità rilevate con le conseguenti richieste di intervento.

“Abbiamo portato a conoscenza dell’assessore Razza – dicono Sallemi e Scuderi – alcune criticità che si vivono nella sanità vittoriese che consta di professionisti dediti e appassionati ma che sconta carenze di organico che vanno colmate al fine di dare ai cittadini servizi migliori e per accorciare i tempi di attesa. In particolare – proseguono i consiglieri – ci siamo soffermati sui problemi del 118, sulla mancanza di autisti-soccorritori e abbiamo portato all’attenzione dell’assessore la necessità dell’aumento della retribuzione degli infermieri dedicati al 118, ferma da troppi e tanti anni”.

“Il governo Musumeci – conclude Sallemi – ha dato segnali positivi a Vittoria sotto l’aspetto sanitario, basti pensare alla nuova struttura del pronto soccorso che sarà inaugurata a breve. Servono adesso impegni per quanto concerne il potenziamento del personale sanitario per far sì che Vittoria, dato il suo vasto bacino d’utenza, sia alla pari con le altre grandi realtà della provincia iblea. In questo senso il collega Scuderi presenterà una mozione di indirizzo in consiglio comunale con tutte le richieste sul fronte sanitario che porteremo avanti”.

