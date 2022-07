Scicli. Incontro Sindaco – commercianti di Donnalucata

Oggi pomeriggio, a Palazzo Mormino, ho partecipato ad un incontro organizzato dai commercianti di Donnalucata. È stato un momento di confronto produttivo e partecipato, in cui l’attenzione è stata posta sulle varie priorità e criticità che interessano la borgata. Erano presenti Desiré Ficili, Presidente del Consiglio Comunale, in rappresentanza dei Consiglieri, l`Assessore Cettina Portelli e alcuni Consiglieri Comunali.

Insediarsi nel pieno del periodo estivo non è dei migliori, per questo l’attenzione della nostra squadra amministrativa è sì rivolta verso la corrente stagione estiva ma appare evidente che l’unica vera svolta con il passato sta nella programmazione e sulla base di ciò affronteremo l’organizzazione del periodo natalizio e della prossima estate.

Ho ribadito agli amici commercianti che l’attenzione della Giunta, anche per quanto attiene agli eventi che stiamo inserendo nel cartellone estivo, è rivolta a tutta Donnalucata, non solo una parte. Io e la mia squadra abbiamo evidenziato anche un cronoprogramma di interventi amministrativi che verranno effettuati nelle prossime settimane, sia a Donnalucata che nelle altre borgate.

Insieme ai commercianti, abbiamo attenzionato la chiusura del tratto iniziale di Viale della Repubblica. Un’iniziativa di carattere sperimentale, sulla quale si è sviluppato un intenso dibattito. Abbiamo analizzato le migliorie da apportare, soprattutto per quanto attiene alle indicazioni ed alla viabilità.

Sono rimasto particolarmente contento di questo momento di confronto. Gli stessi commercianti hanno apprezzato questo cambio di passo rispetto al recente passato. Il coinvolgimento degli operatori del settore nel processo decisionale, l’ascolto e il dialogo sono per me e la mia squadra le stelle polari della nostra azione politico-amministrativa. Tutti insieme, noi ed i commercianti donnalucatesi, abbiamo deciso di rivederci a breve per riaggiornarci sulle priorità trattate.