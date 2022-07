Domani a Ragusa un corteo per Daounda Daine scomparso ad Acate

Venerdì 22 luglio a Ragusa, con partenza in piazza San Giovanni, alle 18, è previsto un corteo per chiedere verità sulla scomparsa di Daouda Daine, il lavoratore 37enne scomparso misteriosamente dai primi giorni di luglio da Acate.

A organizzare l’evento è il sindacato di base USB e vi prenderà parte anche la deputata del gruppo ManifestA Simona Suriano.

“Le istituzioni italiane – spiega Suriano – a tutti i livelli, devono dare risposte sulla sorte di un lavoratore e padre di famiglia scomparso misteriosamente nel nulla dopo aver denunciato, per altro, difficili e ignobili condizioni di lavoro. Ho chiesto ufficialmente un incontro al Prefetto di Ragusa e sto predisponendo un’interrogazione parlamentare per chiedere anche ai ministri competenti lumi sulla vicenda. Non possiamo ignorare quella che sembra essere una tragedia sul lavoro e che fa, purtroppo, presagire il peggio”.

