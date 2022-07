Raccolta differenziata… Basta(va) poco

Bastava Poco. Il semplice ma efficace slogan della Campagna dell’Ufficio Ecologia divide i cittadini Modicani ed in particolar modo i frequentatori dei salotti virtuali dei social. C’è chi ha capito al volo (la maggior parte ad onor del vero) il significato dello slogan chiaramente provocatorio e chi invece ha voluto vedere nel messaggio comparso su internet e su alcuni manifesti un dito esclusivamente puntato contro le responsabilità dei Cittadini. Partendo dal presupposto che la Raccolta Differenziata (se fatta bene) genera un guadagno per i Comuni, lo smaltimento del Secco invece è un costo, ancora di più se in emergenza e di fretta come in queste settimane, quando i costi triplicano. Costi che naturalmente sono a carico del cittadino, quindi oltre al danno (ambientale, e di immagine), la beffa. Ma perché “bastava poco”? Bastava semplicemente seguire le regole che da anni vengono imboccate con il cucchiaino al cittadino. Basta avere la volontà. Attenzione non si parla di capacità perché sarebbe un affronto all’intelligenza di tutti pensare che c’è ancora qualcuno che non sappia distinguere un bicchiere di plastica da un bordo di pizza, da un materasso o da una bottiglie di vetro. Semplicemente tanti cittadini modicani, vuoi per assenza di senso civico, vuoi per pigrizia o vuoi semplicemente perché “è stato sempre così”, buttano tutto nello stesso sacco e amen. Che poi magari sono gli stessi che dopo essersi disfatti del materasso sfondato o del frigorifero rotto, fanno la foto delle coline di spazzatura e postano sui social tutta la loro indignazione confidando in una sommossa virtual-popolare. Basta Poco, per ritornare alla campagna comunicativa, vuole portare i cittadini ad un moto d’orgoglio, a risvegliare la propria coscienza civica capendo che non è così difficile evitare queste scene tristi delle ultime settimane. Se tutti, ma veramente tutti, facessimo il nostro dovere di cittadini, ne gioverebbe l’ambiente, le discariche di indifferenziato non si riempirebbero, il Comune ne trarrebbe guadagno, non assisteremmo più a certi spettacoli indecorosi. Certo resterebbero disoccupati i fomentatori di folle e i cacciatori di like, ma in ogni guerra qualche “vittima” ci deve pur essere. “Sia positivamente che negativamente – fanno sapere dall’Ufficio Ecologia – ci aspettavamo una forte reazione da parte dei Cittadini, che infatti è arrivata. Il tono è stato volutamente provocatorio. La maggior parte degli utenti ha capito il messaggio ed è d’accordo con noi. Chi lo ha letto in malafede ha riassunto con “Date la colpa di tutto solo ai Cittadini”. Cosa assolutamente non vera. La Campagna ha puntato a far riflettere l’utente che, differenziando bene, avremmo potuto diminuire il secco e conseguentemente gestire meglio l’emergenza. La Seconda parte Basta poco, sottolinea come questa emergenza possa essere motivo di crescita e spingerci a migliorarci”. D’altronde nei poker stradali si trova di tutto: Materassi, lavabo in porcellana, sedie di plastica, sofà, comodini. Eppure c’è un servizio di ritiro ingombranti gratuito a disposizione dei cittadini. Che però, evidentemente, preferisce caricare tutto in macchina con grande sforzo e con la possibilità di essere ripreso dalle telecamere, farsi km e km per allontanarsi da casa e buttare tutto sul ciglio della strada. Perché? Per trovare una risposta bisognerebbe scrivere un trattato di antropologia. Ma non è il luogo né l’occasione giusta. Ultima considerazione: Modica ha un territorio così vasto, basti pensare alle campagne, che non permette di poter effettuare un servizio capillare di porta a porta se non alzando i costi delle bollette alle stelle. Per cui torniamo sempre al punto di partenza. Il cittadino ha in mano i mezzi per poter pagare di meno. Per qualsiasi informazione o dubbio basta seguire la pagina social dell’Ufficio Ecologia su Facebook che è costantemente aggiornata.

https://www.facebook.com/ecologiamodica

