Scicli CR, il Dg Puglisi: “portare il calcio che conta a Scicli”

Tra i preparativi per la prima squadra e il rafforzamento del proprio settore giovanile, il presidente Angelo Massari, insieme al Direttore Generale Peppe Puglisi, in attesa della conferma al prossimo campionato di Promozione con un obiettivo chiaro, portare il calcio che conta a Scicli: “Vogliamo ritornare a fare calcio, dice il Dg Peppe Puglisi,lo vogliamo fare non lasciando nulla al caso, l’abbiamo fatto vedere nella stagione appena conclusa, partendo da ultimi, siamo arrivati ad una finale playoff, proprio per questo abbiamo riconfermato sia mister Angelo Tasca e mister Giovanni Gazzè, oltre alla riconferma di tutto lo staff tecnico. Stiamo facendo un bel lavoro di rafforzamento, inserendo in rosa tanti giovani del settore giovanile, nostro fiore all’occhiello, e qualche innesto di giocatori di esperienza , in quei ruoli dove nel passato campionato abbiamo sofferto. Vogliamo fare un grande campionato, lavoreremo con calma per fare il meglio possibile. Stiamo lavorando anche sul fronte partnership,grazie al bellissimo campionato trascorso, diversi imprenditori hanno voluto sposare il progetto U.S.D. C.R. Scicli, diciamo che il lavoro e l’organizzazione fatta seria, alla fine paga.

