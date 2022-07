Incendio vicino al cimitero di Scicli

Un vasto incendio si è divampato in un terreno limitrofo al cimitero di Scicli nel primo pomeriggio di ieri, interessando una zona dove fortunatamente non si trovava nessun loculo. Il tempestivo intervento da parte della protezione civile e del corpo forestale hanno permesso di domare l’incendio in tempi rapidi e mettere in sicurezza la zona. L’associazione 228 A.N.VV.F.C di protezione civile che ha partecipato alle operazioni di spegnimento, come il gruppo comunale di Modica e tutto il volontariato della provincia di Ragusa continua ad essere impegnato costantemente nella campagna AIB.

