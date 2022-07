Monterosso. Si presenta libro “Quale futuro” di Giuseppe Scollo

Domani sera , con inizio alle 20, nel salone del Circolo di Conversazione in piazza San Giovanni verrà presentato il libro del professore Giuseppe Scollo “Quale futuro” edito dalla casa editrice Giuseppe Angelica. Interverranno il presidente del Circolo Salvatore Garofalo, l’editore Giuseppe Angelica e Santi Benincasa.

“ Il mondo di oggi è in fibrillazione a causa dell’improvvisa comparsa della pandemia da coronavirus – afferma lo scrittore Giuseppe Scollo – che ha colto tutti impreparati e incapaci di limitarne la rapida diffusione.

I provvedimenti dei governi di tutto il mondo per contrastare la pandemia, con distanziamento e limitazione degli spostamenti, hanno messo in crisi le persone, sia dal punto di vista economico che da quello psicologico. Tuttavia la crisi pandemica non è altro che l’epilogo di una crisi ancora più profonda, in corso già da diversi anni in tutto il pianeta, Una crisi globale, avviatasi sin dagli anni ’90 del secolo scorso, che non riguarda solo l’aspetto economico, ma anche le istituzioni politiche, sociali e religiose. Esaurita la spinta del boom economico, con un’economia passata

dalla sussistenza al consumismo, si fa strada il disagio sociale, con legislazioni, usi e costumi che si sono modificati nel tempo, minacciando i valori di un tempo e indebolendo progressivamente il ruolo delle istituzioni politiche e religiose. Un clima destabilizzante – conclude Scollo – che spinge le persone a rifugiarsi nell’individualismo”.

