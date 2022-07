Confronto tra il Commissario ibleo Piazza e il delegato Avis nazionale Mandarà

Un confronto in viale del Fante tra il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, ed il delegato nazionale Avis Salvo Mandarà accompagnato dal responsabile dell’Avis di Monterosso Almo Giuseppe Giaquinta.

Al centro del colloquio la richiesta di avere in affidamento, nel rispetto delle normative vigenti, l’incrocio all’ingresso di Monterosso Almo tra la Sr 100 e viale Giovanni Paolo II, per la parte di competenza del LCC ibleo.

L’obiettivo è quello promuovere il dono del sangue, puntando sulle piccole comunità. “Per noi è importante valorizzare meglio la pratica di comunità. L’Avis infatti lavora a 360 gradi per mettere in luce le buone prassi, veicolare l’importanza della donazione ma anche di tutti i valori che appartengono al senso del civismo per migliorare il benessere della comunità di appartenenza”, ha spiegato Mandarà in rappresentanza dell’Avis provinciale di Ragusa. “La scelta di poter valorizzare l’ingresso del paese ed utilizzarlo come prestigioso biglietto da visita è in questo senso significativa”, ha aggiunto Giaquinta.

Il Commissario Piazza ha manifestato l’ampia disponibilità dell’ente che valuterà la proposta dopo il necessario passaggio tecnico con il dirigente del settore Lavori pubblici ed Infrastrutture, Carlo Sinatra.

Salva