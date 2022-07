Casette in legno da giardino: ecco quale modello scegliere

Una casetta in legno è costituita da una struttura in legno naturale, ed è ideale per arredare il giardino con originalità e per disporre di uno spazio esterno usufruibile come abitazione così come ambiente ricreativo o di servizio.

Acquistare la struttura ideale tra le casette di legno da giardino disponibili nello store online di CasaCasette, è la soluzione ideale per avere a disposizione una vastissima gamma di modelli, adatti a soddisfare ogni genere di esigenza e di preferenza, sia per l’estetica che per le dimensioni e le caratteristiche.

Il legno naturale è un materiale vivo e salutare, in grado di trasmettere una piacevole sensazione di comfort e di armonia. Una casetta in legno da giardino, anche se di piccole dimensioni, può diventare un ambiente accogliente e perfetto per il relax o per svolgere le attività preferite: leggere, ricevere gli amici, allestire un piccolo ufficio e così via.

La possibilità di scegliere tra una ricca gamma di modelli, dai più semplici ai più elaborati, consente ad ognuno di trovare il modello perfetto e adatto alla propria destinazione di utilizzo.

Le caratteristiche di una casetta in legno di qualità

Una casetta di qualità è realizzata in legno naturale e certificato, in quanto proveniente da foreste gestite in maniera tale da garantire il minimo impatto sull’ambiente e il massimo livello di sostenibilità. Il legname certificato viene inoltre tracciato per consentire un costante controllo della provenienza.

Anche il sistema di montaggio delle casette in legno corrisponde a standard qualitativi elevati: si tratta di un sistema ad incastro che non necessita né di strumenti né di accessori particolari, pur assicurando la massima stabilità anche nel caso di eventi sismici.

Il legno consente di realizzare un ambiente confortevole e adatto da allestire secondo le necessità personali, da utilizzare per il lavoro, il benessere, il gioco, o da offrire ad amici e famigliari in visita come camera per gli ospiti.

Principali destinazioni di utilizzo di una casetta in legno

Le casette da giardino, come abbiamo detto, possono essere destinate a diverse funzioni: garage, rimessa, ripostiglio, ambiente di gioco per i bimbi, luogo dedicato al benessere e al fitness, ufficio, laboratorio, camera aggiuntiva da usare in estate e così via.

Trattandosi di una struttura del tutto abitabile, con porta, serramenti e con l’arredamento preferito, è possibile realizzare qualsiasi progetto e completare l’interno della casetta con complementi d’arredo e accessori.

Prefabbricati in legno utilizzabili come abitazioni

Le case prefabbricate in legno costituiscono oggi una scelta molto diffusa, considerando che spesso le strutture di questo tipo non richiedono la necessità di chiedere permessi e autorizzazioni particolari e non necessitano di scavi profondi per le fondamenta.

Si tratta di strutture modulari prefabbricate, che consentono di scegliere la conformazione ideale e di realizzare una vera e propria abitazione con un costo molto limitato e con tempistiche particolarmente brevi, soprattutto se confrontati con un edificio tradizionale.

Il legno utilizzato per queste strutture viene trattato con impregnanti appositi per garantire la massima resistenza nei confronti degli eventi atmosferici.

