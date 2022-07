Al “Galilei – Campailla” di Modica premiate le eccellenze

Si è svolta venerdì 15 luglio nell’Aula Magna del Liceo “Galilei- Campailla “ di Modica, che comprende gli indirizzi Liceo Classico, Liceo Scientifico e Liceo Artistico, la premiazione delle Eccellenze, cioè degli alunni che negli Esami di Stato del presente anno scolastico hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti. Ben 51 discenti, su un totale di 221 maturandi, hanno raggiunto questo ambizioso traguardo, nello specifico 19 hanno conseguito l’eccellenza dei 100/100 centesimi e lode e 32 la votazione di 100/ 100 centesimi.

A queste alunne e alunni dai risultati altamente lusinghieri, vanno aggiunti altri 46 alunne e alunni che hanno riportato votazioni comprese tra 90 e 99 /100 centesimi. Il Dirigente Scolastico Prof. Sergio Carrubba, ha ringraziato i Docenti per il prezioso lavoro svolto e gli alunni per i risultati conseguiti ed ha augurato a tutti i discenti di continuare gli studi universitari con la stessa serietà ed abnegazione dimostrata negli studi liceali. Ha poi conferito agli alunni un attestato di merito e di eccellenza, tra gli applausi del folto pubblico intervenuto.

Il Liceo “Galilei-Campailla”, più volte censito dalla Fondazione Agnelli quale scuola di eccellenza (nel 2016 si è classificato al primo posto tra tutti i Licei Scientifici siciliani e negli anni seguenti è stato sempre nelle primissime posizioni), dimostra ancora una volta di essere una Istituzione Scolastica che forma l’”intellighentia” dell’area iblea, i professionisti del domani. Da ricordare anche l’affermazione personale di un discente, il modicano Ivan Di Rosa, alunno dell’indirizzo Liceo Classico, che nel 2018 è stato premiato personalmente dal Presidente della Repubblica essendo risultato, per gli eccellenti risultati conseguiti nel quinquennio liceale, tra i 25 alunni più bravi d’Italia, vincitori del Premio Nazionale “Alfieri del Lavoro”.

