Vittoria, Comune perde fondi Pnrr per le scuole

“Che l’amministrazione Aiello non fosse in grado di governare Vittoria lo avevamo già appurato. La notizia odierna della perdita dei fondi Pnrr per le nostre scuole suggella l’incapacità amministrativa del sindaco che condanna i nostri studenti e che fa perdere importanti canali di finanziamento”.

A dirlo è la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Monia Cannata in merito al bando Pnrr per il “potenziamento delle infrastrutture dello sport a scuola” scaduto alla fine di febbraio e che non ha portato finanziamenti per il Comune.

“Appare impietoso confrontare la mole di finanziamenti incamerati in 18 mesi dall’amministrazione Moscato rispetto al fallimento attuale. Sino al 2018 c’era un’amministrazione attenta e laboriosa che presentava progetti esecutivi che venivano finanziati puntualmente: basti pensare ad Agenda Urbana o alla linea 9.6.6. Finanziamenti che hanno portato risultati tangibili, come ad esempio la Cittadella Sportiva all’Emaia, i lavori dentro la Villa Comunale, le aree giochi e le bambinopoli, il centro sociale giovanile nell’ex Mattatoio, il rifacimento della piccola pesca. Si tratta di progetti realizzati da dipendenti comunali senza neanche ricorrere ad incarichi esterni”, continua la coordinatrice di FDI.

“Per altro proprio sulle palestre delle scuole l’amministrazione Moscato aveva restituito agli studenti la palestra del Santissimo Rosario e quella della scuola Pappalardo. Due strutture attese da tempo e riaperte e fruibili. La differenza tra una buona e pessima amministrazione è tutta qui: c’è chi è capace di gestire il Comune e di portare fondi e opere pubbliche in città e chi no. Purtroppo a pagare lo scotto dell’incapacità attuale, che si trincera dietro a fantomatiche “colpe” del passato, sono i cittadini e in questo caso i nostri studenti”, conclude Cannata.

