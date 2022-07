Calcio, Frigintini scatenato. Ecco l’esperto Fusca

Domenica di esplosiva per il Frigintini Città di Modica che dopo Caruso e Caccamo cala il tris e lo fa con un colpo di assoluto valore. Un altro regalo del Ds Covato in sinergia con tutta la dirigenza per Mister Samuele Buoncompagni. Arriva in rossoblu il forte centrocampista Netino, tecnica, duttilità grande esperienza alle spalle, Matteo ha militato in piazze e categorie importanti come:

Palazzolo serie D, Convocato nella Nazionale under 18 di serie D, Palazzolo eccellenza, Noto serie D, Modica eccellenza, Ispica promozione, Real Siracusa belvedere promozione, Rinascita Netina promozione, Sporting Augusta promozione, Modica promozione, Pozzallo promozione.

Salva