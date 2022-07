Modica, donati paramenti liturgici storici alla Chiesa di S.Maria

Da molti anni la parrocchia e il parroco, Don Antonio Forgione, sono impegnati in un percorso di valorizzazione del patrimonio storico-artistico che, nel contesto e con l’operato dell’associazione “La via delle Collegiate”, ha visto la realizzazione di un’area espositiva permanente all’interno di Santa Maria di Betlem, dove è possibile conoscere la storia della chiesa e ammirare le opere d’arte in essa custodite.