Il centrocampista esterno Santapaola è del Ragusa Calcio

Giordano Santapaola, classe 1999, catanese, centrocampista esterno, è un nuovo giocatore del Ragusa calcio. L’accordo è stato raggiunto in queste ultime ore. Santapaola, proveniente dal Biancavilla in Serie D, ha giocato anche con Troina, Igea e Bastia Umbra, sempre nella stessa categoria. Insomma, un giocatore avvezzo alla D e che potrà certo fornire il proprio contribuito alla causa azzurra. “Ho subito risposto senza esitazioni alla causa del Ragusa – afferma la neoaquila azzurra – a cui, tra l’altro, confesso ero stato vicino anche nei mesi scorsi sebbene, poi, l’accordo non si sia potuto concretizzare per una serie di ragioni. Ora, invece, tutti i presupposti sono i migliori per potere dare il via a quest’avventura che mi vede molto stimolato perché ho capito che c’è gente molto seria a gestire questo progetto e tutto ciò può solo fare bene al calcio e, nella fattispecie, al calcio di questa città. Siamo pronti, dunque, per partire e per cercare di concretizzare tutti gli obiettivi che la società si è posta. Ci proveremo”. Alla firma erano presenti i vicepresidenti Emanuele e Leonardo Carnazza oltre al direttore marketing Antonio Licitra. “E’ una pedina che darà maggiore aria al nostro centrocampo – spiegano – una pedina che ci potrà aiutare a fare molte cose. Sappiamo che la Serie D è un campionato molto duro e, quindi, stiamo cercando di non lasciare nulla al caso grazie alla consulenza dello staff tecnico e del direttore sportivo Santo Palma che stanno operando con la massima attenzione”.

