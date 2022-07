Polo ibleo del parco Mondiale della Dieta Mediterranea: Si, no!

Il 18 giugno del 2022 al Consorzio Universitario Ibleo era stata posata la prima pietra per la creazione del polo ibleo del parco Mondiale della dieta mediterranea e il Presidente del Cui ne aveva esposto la progettualità e lo sviluppo che doveva arrecare un vantaggio per il territorio ibleo. Un percorso virtuoso che nasce dalla visione dall’ideatore , promotore , guida del progetto “parco Mondiale” e il massimo esponente del Cui si faceva promotore di tale iniziativa che si “coniugava con la programmazione universitaria per il prossimo anno accademico con l’attivazione del nuovo corso”. Leggendo ieri sui quotidiani veniva riportato che : “Nonostante la crisi, il Consiglio dei ministri si è riunito ieri sera e ha approvato l’impugnativa della norma siciliana, proposta dalla ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, perché eccede le competenze della Regione e viola la Costituzione in materia di copertura finanziaria

Tutto da rifare, dunque, per il provvedimento che puntava alla valorizzazione della dieta mediterranea, inserita nel 2010 nella lista Unesco del Patrimonio immateriale dell’umanità. La norma aveva tra gli obiettivi quello di “preservare la memoria e l’eredità immateriale” della dieta, ma prevedeva anche la possibilità di avviare diverse iniziative che avrebbero coinvolto le varie filiere enogastronomiche regionali. Nella legge regionale era stato previsto anche l’inserimento di specifiche misure nel Programma di sviluppo rurale (Psr) Sicilia e l’elaborazione di modelli innovativi di attrazione economica e turistica. Ma il nuovo stop da parte del governo Draghi impone adesso all’Assemblea regionale di modificare ancora una volta – l’ennesima – una norma approvata. ” Il progetto che doveva partire e apportare nuova rinascita al territorio ibleo, addirittura da parte di un responsabile si intravvedeva un nuovo rinascimento per il polo ibleo, e si utilizzava per perorare tale progetto l’ente consortile ibleo , che ha ben altri fini di formazione universitaria, con una visione di interazione con il nuovo corso di laurea , il cui fine è ben diverso, ed è la formazione di dirigenti per aziende innovative votate a progetti riferiscono alla contabilità, all’amministrazione e al controllo di gestione e finanziario; al marketing e alle vendite; alla logistica e alla gestione dei processi di produzione di beni e servizi; alla gestione di risorse umane ed attività formative; alla gestione dei progetti e delle relazioni con altre imprese ed enti.

Messaggio: on

Salva