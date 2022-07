Discarica a Vittoria. Siggia: “Manca visione futura”

“Non sappiamo quale sia il ragionamento che ha portato il sindaco Aiello a candidare Vittoria a diventare la capitale della pattumiera della provincia di Ragusa. Proporre agli altri sindaci iblei di stoccare i rifiuti di tutti gli altri Comuni nella ormai chiusa discarica di Vittoria, dopo tra l’altro non avere saputo gestire l’emergenza di questi ultimi giorni a differenza di quanto fatto in altri centri della nostra provincia, la dice lunga sulle capacità gestionali di questo primo cittadino”. E’ quanto afferma la consigliera comunale di Italia Viva, Sara Siggia, che evidenzia pure un altro aspetto: “La questione più delicata è che, ovviamente, il Consiglio comunale non è ancora stato informato di nulla rispetto a tutto ciò. Il civico consesso, che dovrebbe essere il luogo in cui si dibattono scelte per il futuro di Vittoria, viene, per ora, tenuto all’oscuro. Quando riterrà opportuno l’attuale Amministrazione informarci sulle scelte che si intendono compiere per la città? Intanto, già a priori rigettiamo questa ipotesi che, tra l’altro, andrebbe a interessare un sito che risulta essere già altamente inquinato. Vittoria ha bisogno di vedere esaltate altre bellezze, il liberty, la propria costa, le proprie primizie, le proprie tradizioni, e non certo il fatto di essersi volutamente trasformare nella città dell’immondizia. Tutto questo noi non lo consentiremo perché tutto questo denota una mancanza di visione che, in questa fase delicata, ci preoccupa sempre di più”.

Salva