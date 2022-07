Ragusa. Fondi del Pnrr per restauro sala Falcone-Borsellino

“In una città “affamata” di spazi culturali e teatrali – dichiara il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – diventa imprescindibile valorizzare l’esistente. Oltre ai lavori in corso per restituire ai ragusani lo storico Teatro Concordia e per riqualificare il Teatro Tenda, sarà oggetto di interventi strutturali anche la Sala Falcone Borsellino, auditorium nel cuore di Ibla che può esprimere potenzialità maggiori rispetto a quanto avvenuto negli anni. Il progetto presentato dal Comune di Ragusa a valere sui fondi del Pnrr ha ottenuto un finanziamento pari a 200.000 €. L’intervento, che rientra nella missione 1.3 finalizzata all’efficientamento energetico, prevede lavori all’impianto di riscaldamento e raffreddamento, agli infissi e all’involucro edilizio, nonché la realizzazione di un sistema di gestione automatizzata di tutta l’impiantistica”.

