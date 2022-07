Radice Cubica, esce oggi video clip “non moriremo soli”

Esce oggi 15 Luglio 2022 il videoclip prodotto dal brano ” Non moriremo soli “ dei Radice Cubica, brano che in due settimane ha superato i 60.000 ascolti solamente su Spotify. Il brano che è stato in gara per ” Voci per la libertà “ di Amnesty International, vuole sensibilizzare gli ascoltatori sulla violenza, soffermandosi particolarmente su quella verso le donne. Il videoclip, girato da Crs studio di Christian Esposito, ha l’esigenza di arrivare dritto al cuore di chi lo sta guardando, ed è per questo la scelta di girare scene a volte anche molto crude. La potenza delle barre scritte dal trio Hip Hop crossover, unite all’arte della danza presente con una coreografia preparata da Ilaria Tramontano e all’espressività di un grandissimo Alessandro Esposito ” Berlino “, riesce pienamente nell’obiettivo. ” E’ un tema che andava trattato, avevamo l’esigenza di esporre questa tematica anche al nostro pubblico “ dice Effesei cantante del trio. Il videoclip è stato prodotto dalla Synergy Music Group, management del gruppo stesso, mentre la base è stata prodotta da Onnis che nella band si occupa anche della realizzazione dei ritornelli scritti e cantati. ” Senza dubbio è la nostra canzone più triste, ma forse anche tra le più potenti che abbiamo scritto ” dichiara Lilo Frank rapper della band. I Radice Cubica sono un gruppo hip hop/ crossover di Napoli, composto da Lilo Frank ,Effesei e Onnis II gruppo nasce nel 2013 e hanno all’attivo tantissimi inediti. Tanti i live come quello a Cinecitta world ed altre città , spiccano le aperture ad artisti come Nto , El koyote e Enzo Dong II gruppo ha partecipato alla trasmissione televisiva con visibilita nazionale “ Mille voci festival ” e ” Italia canta napoli e no” in onda su Italia mia II 27 Maggio il gruppo ha lanciato ii nuovo brano dal titolo “Non moriremo soli ” su Spotify e tutti i digital store. La band ha iniziato ad Aprile 2022 la collaborazione con la società Synergy Music Group.