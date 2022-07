Modica. L’Orchestra Bellini di Catania inaugura la stagione “InTeatroAperto”

L’estate tinge di un colore festoso tutto ciò che circonda, regala un’atmosfera leggera che invita ad assaporare ed a scoprire il mondo intorno con curiosità e pienezza. E la Fondazione Teatro Garibaldi con la terza stagione estiva di “InTeatroAperto” invita a fare lo stesso, a vivere la città di Modica con interezza, godere dei piacevoli momenti che l’estate dona, a nutrirsi di bellezza, di arte e di musica, come un’occasione di raffinata crescita culturale, un regalo per l’anima e il cuore. Il primo fine settimana della stagione si apre proprio con un omaggio importante, un appuntamento molto prestigioso pensato per gli spettatori della Fondazione Teatro Garibaldi e per la città di Modica, un evento molto intenso che regalerà diverse sfumature emozionali.

Sarà ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria il primo importante spettacolo della rassegna, il concerto dell’orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, in programma sabato 16 luglio alle ore 21.00 presso il chiostro di Palazzo San Domenico (prenotazioni gratuite online e al botteghino). Una grande occasione offerta agli affezionati spettatori del Teatro Garibaldi e a tutta la città di Modica, un concerto dalla particolare bellezza artistica e sensibilità musicale. Alla serata interverranno anche il sovrintendente del Teatro Bellini, Giovanni Cultrera, e il direttore artistico Francesco Carminati. Per l’occasione l’orchestra d’archi proporrà “Le quattro stagioni”, un tributo a tre straordinari compositori. A Giuseppe Torelli con il suo “Concerto in re maggiore per tromba, archi e basso continuo”, una composizione che risalta il suono della tromba in contrapposizione agli archi allargandone l’articolazione espressiva e donando la ricchezza tipica del periodo barocco; a Wolfgan Amadeus Mozart con la famosa “Sinfonia n. 40 in Sol minore K550”, conosciuta anche come “Grande sinfonia in Sol minore” che, coerentemente con i canoni della sinfonia del Classicismo, presenta quattro movimenti; il terzo omaggio sarà proprio all’autore a cui dobbiamo il titolo della serata, Antonio Vivaldi attraverso il suo capolavoro della natura, “Le quattro stagioni”, quattro concerti solistici che richiamano le emozioni che suscitano le stagioni corrispondenti. Il prestigioso concerto, nei momenti proposti, vedrà Davide Galaverna direttore e Mario Fedro Musumarra tromba, e Marco Serino direttore e violino solista e Luca Ambrosio clavicembalo. Sarà una magica serata, caratterizzata da un clima elegante e raffinato che racchiuderà in sé un invito a “sentire” con il cuore le suggestive note di questi gioielli musicali, di chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare.

“Apriamo la stagione offrendo un momento meraviglioso – dichiarano il presidente Domenica Ficano e il sovrintendente Tonino Cannata della Fondazione Teatro Garibaldi – dando la possibilità di assistere gratuitamente a quello che è il fiore all’occhiello di questo primo weekend di programmazione, il concerto “Le quattro stagioni”, che vedrà in scena la straordinaria orchestra d’archi del teatro catanese nella splendida cornice del Chiostro di Palazzo San Domenico. Appuntamento impreziosito dalla presenza dei vertici del Bellini, grazie ai quali si è instaurata stabilmente una proficua collaborazione”.

Il sovrintendente del Bellini, Giovanni Cultrera si dice onorato “per questa nuova occasione a Modica che permette di proseguire la sinergia fra i due teatri. La condivisione di alcuni eventi è ormai tradizione, e non a caso si sceglie di aprire la stagione musicale estiva a Modica con un concerto dell’orchestra del Teatro Massimo Bellini”.

La terza stagione di “InTeatroAperto” continuerà domenica 17 luglio alle ore 21.00, sempre al chiostro di Palazzo San Domenico con “Concerto – Musicando insieme”, uno spettacolo molto coinvolgente, un evento che unisce i talenti dell’accademia “Gli armonici” di Elvira Mazza e della “Music School” di Daniele Catrame, due realtà modicane di altissimo livello che in jam session proporranno per l’occasione uno spettacolo straordinario con le canzoni internazionali più belle di sempre. Da “Imagine a “One”, da “Wish you were here” a “Shallow”, a “Caruso” e molte altre ancora.

E’ stato invece annullato e rinviato a data da destinarsi, l’appuntamento teatrale con “Non ti pago” previsto per venerdì 16 luglio. Sono già attive le procedure di rimborso online e al botteghino. La stagione estiva “InTeatroAperto” ha il patrocinio del Comune di Modica e dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e vanta la collaborazione con il Teatro Massimo Bellini di Catania.

