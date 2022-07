Nuovi arrivi in casa rossoblù. Micoli è giocatore del Modica calcio

Il Modica calcio ha raggiunto l’accordo con la punta la scorsa stagione allo Jonica Messina, in Eccellenza, autore di 17 reti nel massimo campionato regionale dilettantistico Nicolas Micoli.

Nei suoi trascorsi, il Miami United in NPSL negli USA (43 gol in tre stagioni), il Miami Fusion nella stessa

serie e il Florida National University in USCAA con 13 reti in una sola stagione. Nato il 5 gennaio del 1994,

1 metro e 88 centimetri, per 89 chili, sinistro naturale, Micoli Alvarez è il classico uomo d’area dalle

spiccate capacità realizzative. Micoli ha ottenuto riconoscimenti in serie nelle sue stagioni americane e si è messo in luce in prestigiose gare amichevoli, compresa quella, 4 anni fa, contro il Boca Juniors, ad Orlando, in Floridia, quando indossava la maglia del Miami United e, con la stessa maglia, contro il Penarol, a Miami

