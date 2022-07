Avimecc Volley Modica, arriva il rinnovo di Vincenzo Nastasi

L’Avimecc Volley Modica annuncia ai tifosi e agli addetti ai lavori che il libero per la prossima stagione sarà ancora Vincenzo Nastasi. Il giocatore siciliano è pronto a proseguire la sua avventura a Modica dopo anni di rapporto idilliaco.

Il libero è una delle immagini più significative della formazione allenata da D’Amico e il matrimonio tra le parti non è mai stato in discussione. Alla fine di questo lungo iter burocratico Nastasi si conferma come il libero modicano, uno dei più rappresentativi della categoria.

Dal canto suo il ragazzo ha dichiarato che: “Questo è il mio quarto anno a Modica e più che mai non vedo l’ora di iniziare. Sono felice del fatto che la società da subito ha espresso la volontà nel riconfermarmi. Di certo non potevo dire di no ad una società che ormai per me è una famiglia e una città che sento come una seconda casa”.

Sul campionato che ci si appresta a vivere: “Il livello della stagione che sta per avviarsi è salito ulteriormente rispetto agli anni passati, ma noi ci faremo trovare pronti ai cancelli di partenza. Da questa stagione mi aspetto il consolidamento di una squadra che negli ultimi anni ha dimostrato di meritare, forse, qualcosa in più di un esclusione al primo turno dei playoff. Lavorando in maniera unanime con lo staff tecnico oramai anch’esso consolidato, sono sicuro che riusciremo a prenderci delle belle soddisfazioni”.

Infine, sugli obiettivi stagionali: “A livello personale non ho veri e propri obbiettivo se non quello di dare il massimo ogni giorno per migliorarmi e per far sì che il livello di gioco della squadra così possa elevarsi. Sono sicuro che con la guida tecnica di Giancarlo D’Amico coadiuvato da Enzo Distefano e Nicastro, con la supervisione della nostra ds Manuela Cassibba riusciremo a regalare soddisfazioni al nostro pubblico”.

