A Monterosso Almo si scaldano i motori per lo slalom di domenica

Monterosso Almo. Automobilismo. Domenica si corre lo slalom di Monterosso Almo – memorial

Il Piccolo William .

Domenica prossima, con inizio alle 9, si disputerà la settima edizione dello “ Slalom di Monterosso Almo – memorial il Piccolo William” , organizzata dall’associazione Street Racers. La gara sarà valevole per la coppa Aci Sport e tappa Campionato Siciliano.

La manifestazione sportiva in questi anni ha assunto un notevole spessore grazie sia ai grossi numeri negli anni dei partecipanti che l’ottimo lavoro svolto dall’Associazione in simbiosi con gli organi competenti .

La Street Racers è un’associazione nata nel 2009 dall’impegno di un giovane modicano, Mike Cannizzaro, di organizzare gare automobilistiche nel proprio territorio. Da allora ad oggi non si è mai fermato, organizzando varie manifestazioni sia all’interno della propria provincia, ma anche oltre, grazie ai componenti del gruppo che si sono sempre più ampliati e rafforzati creando una vera e propria grande famiglia che collabora per la buona riuscita di ogni gara. Alcune delle manifestazioni organizzate dell’ associazione sono : ” Cronoscalata Catania- Etna”, “Slalom di Chiaramonte Gulfi” ,” Cronoscalata Avola- Avola antica”, ” Slalom della città Iblea” , ” Slalom di Caltagirone”, ” Slalom della citta’ Barocca ” , ” Slalom città di Bronte” e ” Slalom di Monterosso Almo- memorial il piccolo William “.

