Scoglitti, rubata segnaletica “Baia Dorica”

Un gesto inquietante e incomprensibile quello compiuto la notte scorsa da ignoti a Scoglitti, a Baia Dorica. È stata rubato il cartello giallo, installato dal “comitato Baia Dorica, che segnala il luogo a chi non lo conosce. Potrebbe apparire una sciocca ragazzata, se non fosse che il o i ladri, hanno utilizzato attrezzi professionali per smontare il cartello.

È abbastanza probabile che già in mattinata sarà possibile individuare chi ha compiuto il gesto, infatti la zona è molto videosorvegliata da telecamere private installate davanti alle case.

Fonte Gianni Di Gennaro

Salva