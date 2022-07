Calcio. Armando Di Martino il nuovo portiere del Città di Comiso

La società del Città di Comiso calcio è lieta di annunciare il nuovo acquisto: si tratta del portiere Armando Di Martino, un giocatore che negli anni ha dimostrato talento e prontezza di riflessi nelle sue parate, basti pensare alla stagione appena trascorsa in cui Di Martino ha difeso la porta del Ragusa Calcio e ha vinto con la formazione Azzurra sia il campionato di Eccellenza che la Coppa Italia.

Qui di seguito la scheda

Armando Di Martino

Data di nascita- 31/01/1993

Luogo di nascita- Gela

Peso- Kg 86

Altezza- 1.88

Esperienze passate: Fc Messina Giovanissimi/ Allievi Nazionali

Torino Fc Settore Giovanile (5 anni)

Lupa Roma (Serie D)

Atletico Gela (Promozione)

Atletico Nissa (Promozione)

Modica (Eccellenza)

Licata (Eccellenza)

Terranova (Eccellenza)

Ragusa (Eccellenza)

Marina di Ragusa (Eccellenza)

Ragusa (Promozione, vittoria del campionato e Coppa)

Gela Fc (Eccellenza)

Ragusa (Eccellenza, vittoria del campionato e Coppa)

Dichiarazione di Armando Di Martino:

“Negli anni precedenti il Città di Comiso ha sempre dimostrato interesse nei miei confronti e questo mi ha fatto molto piacere, invece questa estate è arrivata la chiamata del Direttore Astorino, che ringrazio per la completa disponibilità che mi ha dato. Si sono creati i presupposti per iniziare questa avventura insieme. Ho conosciuto gente motivata a fare bene e di sicuro l’approccio che la società ha avuto con me fin dall’inizio della trattativa è stata fondamentale per far sì che diventassi un giocatore del Comiso. Ringrazio mister Violante che per me è un allenatore che ha fatto benissimo negli ultimi anni, lo staff e la società e non vedo l’ora di iniziare”.

