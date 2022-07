Avimecc Volley Modica. Arriva l’opposto Francesco Quagliozzi

L’Avimecc Volley Modica continua con la sua politica di giovani da inserire nel Roster a disposizione di Giancarlo D’Amico e annuncia Francesco Quagliozzi come opposto per la prossima stagione in Serie A3.

Il giovane diciannovenne ha sin da subito sposato la causa modicana riconoscendo in questa società l’ambiente perfetto per la sua crescita professionale e umana. Tutto l’ambiente è pronto ad affiancarlo e a far esplodere le qualità che questo ha saputo dimostrare negli anni.

Un ragazzo che può vantare la vittoria nell’Europeo Under 18 con la maglia azzurra ed un anno a fianco di Boswinkel, vecchia conoscenza del girone blu, come mentore per la crescita agonistica. Adesso è pronto a dire la sua a Modica e dimostrare di poter continuare nel suo percorso.

Proprio Quagliozzi ha specificato la sua scelta: “Ho scelto Modica perchè ritengo l’ambiente un posto ideale dove crescere e continuare a formarsi. Ho parlato con la dirigenza e con il mister e li ho trovati subito disponibili e gentili, un punto fondamentale per iniziare al meglio questa nuova avventura”.

Sulla stagione che ci si appresta a vivere: “Non ho particolari aspettative, voglio dare il massimo in campo e dimostrare tutto il mio valore. Mi metterò a disposizione del mister e della squadra e mi farò trovare pronto quando verrò chiamato in causa”.

