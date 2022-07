Ragusa. Una targa dell’Amministrazione per una centenaria

“Alla nostra concittadina Sig.ra Salvatora Occhipinti nel giorno del suo 100° compleanno i migliori auguri da tutta la comunità”.

Questo è quanto inciso nella targa che oggi il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha consegnato alla signora Salvatora Occhipinti in occasione del suo centenario. La signora Occhipinti è nata a Ragusa il 15 luglio 1922 e si trova in una casa di riposo. Il primo cittadino, in rappresentanza dell’intera comunità iblea a voluto essere vicino alla nostra concittadina al taglio di questo importantissimo traguardo.

