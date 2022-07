Modica Calcio, Rigoli: “Dobbiamo vincere il campionato”

Il Modica Calcio presenta il proprio piano in vista del prossimo Campionato di Eccellenza. C’è il nuovo presidente ovvero Peppe Rizza che subentra a Giorgio Caccamo, che torna a seguire i giovani ma che ha guidato con passione e capacità i rossoblu al successo in Promozione. Giancarlo Betta è riconfermato alla guida tecnica: il suo vice sarà il modicano Ciccio Di Rosa, fratello dell’ex allenatore del Frigintini, Stefano. Pino Rigoli è il direttore generale. L’allenatore dei portieri sarà Roberto La Malfa. Questo quanto emerso nel corso della conferenza stampa di oggi tenuta dalla società al Torre del Sud, coordinata dal collega salvatore Cannata. Dell’organico della passata, e fortunata, stagione saranno riconfermati circa sei/sette atleti. “Con l’allenatore – ha spiegato Rigoli – abbiamo concordato un organico di 22/24 atleti, con l’innesto di giovani di livello alto che stiamo vagliando anche con l’aiuto di Marcello Pitino, nonostante il suo impegno nel Messina. Partiamo con questa avventura non per tentare di vincere il campionato ma per vincerlo”.

Sarà la società Modica Airone a farsi carico dei costi per i lavori al “Vincenzo Barone” che comporteranno l’allargamento del rettangolo di gioco, il rifacimento del manto in erba sintetica e la realizzazione di una tribuna per 150-200 tifosi ospiti.

