Modica, Lavima presenta ufficialmente le dimissioni dall’UdC

Stamattina Giuseppe Lavima ha formalizzato ufficialmente al Presidente nazionale dell’UdC, Antonio De Poli, e al Segretario nazionale, Lorenzo Cesa, le dimissioni da tutte le cariche di partito. Consequenzialmente l’oramai ex segretario provinciale lascia il partito. “Colgo l’occasione – dice l’esponente politico modicano – per ringraziare tutte le persone che a vario titolo hanno voluto manifestarmi la loro solidarietà, vicinanza e apprezzamento. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che pur non conoscendomi mi hanno dato l’onore di volerlo fare e ciò mi ha veramente commosso. Uomo libero sono stato, uomo libero continuerò ad essere”.

Salva