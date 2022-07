Certificazione parità di genere. Ebt Ragusa chiarisce gli iter

L’Ebt Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori dell’area iblea che, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, sono stati individuati i parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità, così come previsto dall’articolo 46-bis del D. Lgs 198/2006 Codice delle pari opportunità. “I parametri minimi – spiegano dal consiglio direttivo dell’Ente bilaterale del terziario di Ragusa – sono quelli di cui alla prassi di riferimento Uni/PdR 125:2022, contenente le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere, che prevede l’adozione di specifici Kpi (Key Performance Indicator – indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni. Al rilascio della certificazione della parità di genere alle imprese provvedono gli organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito. Ai fini del coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità e per consentire loro di esercitare il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese, il datore di lavoro fornisce annualmente, anche sulla base delle risultanze dell’audit interno, un’informativa aziendale sulla parità di genere, che rifletta il grado di adeguamento ad Uni/PdR 125:2022”. E’ specificato, inoltre, che le rappresentanze sindacali aziendali e le consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità, qualora sulla base dell’informativa aziendale e dei dati risultanti dal Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, per le aziende che siano tenute a presentarlo, rilevassero anomalie o criticità, potranno segnalarle all’organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato la certificazione della parità di genere, previa assegnazione all’impresa di un termine, non superiore a centoventi giorni, per la rimozione delle stesse. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

