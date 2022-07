Il Ragusa calcio si assicura le prestazioni del difensore Conti

Dario Conti è un giovane classe 2002 che ha un solo obiettivo al momento. Riuscire ad eccellere nel mondo del calcio. E’ lui il nuovo ingaggio del Ragusa calcio, un’altra pedina per rafforzare la difesa che merita attenzione, soprattutto in prospettiva. E’, comunque, un’atleta che rientra nei piani di mister Filippo Raciti che lo ha seguito durante la scorsa stagione quando giocava con la Nissa, nel girone A del campionato di Eccellenza. “Sono a completa disposizione del tecnico – afferma Conti – sono pronto a fare tutto quello che mi chiederà. Voglio continuare a crescere, così come è accaduto in questi anni, e sono certo che Ragusa potrà aiutarmi a portare avanti questo obiettivo che inseguo con tanto entusiasmo. Sono di Catania e conosco molto bene la piazza di Ragusa, so quanto sia esigente. Cercherò di dare il massimo, al servizio del reparto in cui sarò collocato ma, soprattutto, al servizio dell’intera squadra. Non vedo l’ora di cominciare la preparazione. Ho tanta grinta e carica ed è opportuno che queste qualità possano essere indirizzate nella maniera migliore”. Al momento della firma, erano presenti i vicepresidenti Leonardo ed Emanuele Carnazza oltre al vicedirettore generale Alberto Ribellino. “Abbiamo apprezzato intanto la caparbietà e la determinazione di questo ragazzo – hanno detto i tre rappresentanti della società azzurra – e non vediamo l’ora di vederlo in campo perché siamo certi che potrà dire la sua. Tra l’altro, inserito nel novero degli under, se riuscirà a guadagnarsi lo spazio giusto, potrà assicurare al Ragusa quella continuità che, per quanto riguarda i giovani, si rende necessaria”.

Salva