A Pozzallo da oggi attivo un nuovo pozzo che servirà la zona est

Sarà attivato nella mattinata di oggi un nuovo pozzo in contrada Cesarò – Inchiudenda che servirà tutta la zona est di Pozzallo, dal Primo Scivolo fino a Santa Maria del Focallo.

Debbono essere ancora completate tutte le analisi dell’acqua, per cui in data odierna è stata emessa Ordinanza Sindacale che ne fa divieto all’utilizzo per scopi potabili e alimentari fino a nuova disposizione limitatamente in quella zona est del territorio pozzallese.

L’attivazione del nuovo pozzo dovrebbe fare ritornare nella normalità l’erogazione idrica in tutto il centro abitato cittadino.

Salva