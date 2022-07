Violenza privata nella casa di due anziani a S.Croce Camerina

Un uomo nel corso della notte so è introdotto in un’abitazione di Santa Croce Camerina, in via Francesco Cascone. Una volta all’interno ha preso a distruggere il sistema d’allarme, il citofono, una persiana di una casa di proprietà di due persone anziane. Non soddisfatto ha, poi, recato danno all’auto di un altro pensionato, dirimpettaio delle prime due vittime. I carabinieri hanno fermato il sospettato, il quale, però, non è stato trattenuto poiché non colto in flagranza di reato. Stamane, lo stesso individuo, è andato in escandescenza presso gli uffici comunali e per tale motivo è stato prelevato e portato in ospedale per fornirgli assistenza psichiatrica.

Salva