Acate. Perse tracce di un mediatore culturale da una settimana

Da quasi una settimana non si hanno notizie di un 37enne originario della Costa d’Avorio, residente ad Acate. L’uomo, un mediatore culturale presso un centro che opera nel settore migranti nella cittadina iblea, è scomparso da sabato scorso. Sono stati proprio gli operatori del centro a effettuare denuncia di scomparsa ai carabinieri. L’uomo è stato visto l’ultima volta mentre lavorava in un’azienda per la ripulitura del cassone di una betoniera. Poi più nulla. Anche il telefonino risulta spento. Domenica la federazione del sociale Usb organizzerà ad Acate una manifestazione per chiedere che si trovi Douda con approfondite ricerche.

