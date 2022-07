Ronny Valerio è il nuovo acquisto del Città di Comiso calcio

La società del Città di Comiso, con in testa il Presidente Totò Scifo, è lieta di annunciare il nuovo acquisto: si tratta del centrocampista Ronny Valerio, che in passato ha già indossato la maglia Verdearancio nella stagione 2012/2013 (Eccellenza) e che quest’anno è un gradito ritorno.

Di seguito la scheda del giocatore:

Luogo di nascita- Parma

Data di nascita- 17/01/1990

Ruolo: Centrocampista

Peso- Kg 77

Altezza- 1.85

Esperienze Passate (tra le più importanti): Internazionale Milano (A); Parma (A); Modica (Eccellenza); Ragusa (Promozione); Licata (Eccellenza), Città di Rosolini (Eccellenza); Sporting Eubea (Promozione).

“Sono molto legato a Ronny Valerio, questo è in pratica il quinto anno che gioca nella stessa squadra in cui sto io, ho piena fiducia in lui e nelle sue qualità”, cosi commenta il Direttore Sportivo Gabriele Astorino.

Dello stesso parere anche il mister Gaspare Violante: “Insieme al DS Astorino stiamo costruendo pian piano una rosa con la quale toglierci delle belle soddisfazioni. C’è tanto entusiasmo per questa stagione e le aspettative sono alte. E noi proprio per questo ci faremo trovare pronti”.

