La vittoriese Alboni Vicepresidente regionale FederAgripesca

La vittoriese Nuccia Alboni, titolare di una cooperativa agricola che produce ortofrutta, già consigliere provinciale di Confcooperative Ragusa, è stata nominata vicepresidente regionale di Fedagripesca, la federazione di Confcooperative che si occupa delle problematiche del comparto, per il settore agricoltura. Avrà così l’opportunità di collaborare con l’altro cooperatore ibleo, Giuseppe Di Caro, componente del consiglio regionale per il settore ortofrutta. “Il mio obiettivo – sottolinea Alboni – sarà quello di porre sul tappeto tutte le problematiche che, nella nostra area, interessano il settore. Di dire la nostra, insomma, affinché le nostre cooperative possano diventare un luogo di sviluppo, di crescita economica e sociale. Come cooperatori, abbiamo il dovere di trasmettere quel senso di appartenenza che ci è proprio. E tutto ciò per far sì che si possa puntare a un’agricoltura sempre più sostenibile, innovativa e digitale anche per garantire speranze future ai nostri giovani”. Ma quali le problematiche che, al momento, si riscontrano in questo ambito? “Di certo – prosegue Alboni – il rincaro dei mezzi di produzione, costi alti che rendono difficile la programmazione della nuova campagna agraria. Ecco perché invochiamo la costituzione di tavoli tecnici appropriati e con soggetti competenti, ecco perché cercheremo, se è necessario, di battere i pugni affinché dalle istituzioni possano arrivare gli adeguati benefici. Forse non è ben chiaro che un’azienda su tre rischia di chiudere e che, con riferimento al futuro del comparto agricolo, il ricambio generazionale è minimo. Patiamo la mancanza di manodopera che può determinare anche degli squilibri nella gestione aziendale. Infatti, molti produttori stanno optando per colture dove è prevista la presenza di meno personale, circostanza che potrebbe successivamente creare uno squilibrio commerciale. Insomma, sono numerose le problematiche da affrontare nel breve periodo”. A Nuccia Alboni, per il nuovo incarico, arrivano i complimenti e gli auguri di buon lavoro da parte del presidente territoriale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino. “E’ una persona capace e adatta a ricoprire questo ruolo – afferma – e, ancora una volta, il nostro gruppo dirigente trova spazio in ambito regionale, a testimonianza della crescita che Confcooperative Ragusa ha fatto registrare in questi ultimi anni. Il miglior viatico per affrontare un futuro che, sul piano economico, risulta essere sempre più complesso”.

