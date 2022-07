ANC Ragusa. Inqualificabile il blocco del sito Agenzia entrate

Il sito dell’Agenzia delle Entrate è bloccato. L’accesso all’area riservata praticamente impossibile, così come l’utilizzo dei principali applicativi presenti sul sito dell’Amministrazione finanziaria. Cassetto fiscale incluso. A denunciarlo è il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, che non ci sta. “In pratica – dice – siamo sotto scadenza e il sito è off line. Una cosa inqualificabile. Semplicemente, un’assurdità. Irresponsabile da parte dell’Agenzia delle Entrate pretendere dai contribuenti e dai loro professionisti il rispetto delle date di scadenza quando si è impossibilitati a portare avanti qualsiasi operazione perché il sito ufficiale non funziona. Basti pensare, ad esempio, a tutte le deleghe per scaricare gli Isa che servono per elaborare la dichiarazione del 2022. In pratica, è come se fossimo entrati nell’era non informatica ma del terzo mondo informatico. Lo ribadiamo ancora una volta. E’ una situazione semplicemente insostenibile. Dopo tutte le dichiarazioni unilaterali del direttore dell’AdE sull’efficienza dell’Amministrazione finanziaria, ora lo stesso dovrebbe fare un bel passo indietro e dichiarare il mea culpa. Si potrebbe denunciare Ernesto Maria Ruffini per interruzione di pubblico servizio. Oltre che per millantato credito. E’ duro dirlo ma è così: siamo alle porte della disobbedienza fiscale”.

Salva