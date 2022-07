Premio Arte Sicilia. Torna il concorso canoro a Marina di Modica

Torna, dopo il grande successo dell’anno scorso, il Premio Arte Sicilia. Con un claim che non lascia adito a dubbi. “Sei pronto a mostrare il tuo talento?”. L’appuntamento è in programma domenica 24 luglio all’auditorium Mediterraneo di Marina di Modica. I nuovi talenti nel settore del canto e della danza cercheranno di dare il massimo e di farsi notare nel contesto di una cornice ideale evidenziando ai valutatori che li ascolteranno e li guarderanno, oltre al pubblico presente, tutta la voglia di costruire un sogno seguendo e inseguendo il proprio percorso artistico. Anche questa volta si farà affidamento su un’organizzazione molto curata che prevede la presenza di giurati d’eccezione e di livello internazionale. “Ci riproviamo e per noi è sempre una grande scommessa – sottolineano le organizzatrici dell’evento, la maestra Caterina Abela, direttrice dello “Studio danza Khoreios”, e Graziana Sammito dell’accademia “La musica nel cuore” – torniamo con rinnovato slancio perché c’è molta voglia di fare da parte di chi intende dimostrare appieno il proprio talento. Metteremo in palio prestigiose borse di studio sia di canto che di danza. Saranno con noi veri e propri esperti nel loro settore perché pensiamo che soltanto così si possa arrivare a decretare la nascita di figure artistiche che possano sperare di proseguire lungo un percorso destinato ad esaltarne le peculiarità. Attraverso la nostra pagina Facebook, Premio Arte Sicilia, l’attenzione che abbiamo ricevuto è stata davvero notevole. Numerosissime le richieste d’iscrizione provenienti da tutta la regione e anche da alcune parti d’Italia. Ci attendiamo una kermesse dai grandi numeri”. Ci sono ancora pochi giorni per formalizzare le iscrizioni. Per informazioni, per quanto riguarda la danza è possibile contattare il 333.3253492, per il canto invece il 333.2356164.

