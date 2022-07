Il Ragusa calcio rafforza la difesa con Gerardo Strumbo

Gerardo Strumbo, 31 anni, difensore centrale di 185 centimetri, originario della provincia di Catanzaro, è un nuovo giocatore dell’Asd Ragusa calcio. L’accordo è stato formalizzato in queste ultime ore. Si tratta di una pedina dalle grandi qualità che farà aumentare il peso specifico della difesa azzurra. Proveniente dal Castrovillari, è stato fortemente voluto dal diesse Santo Palma e dall’allenatore Filippo Raciti che ne conoscono a menadito le caratteristiche. “Devo dire – sottolinea Strumbo – che c’è un aspetto che mi ha colpito. In pratica, i vertici tecnici della squadra azzurra mi seguono da quando era tra i giovani del Catania. Poi, le esperienze in C con il Milazzo. E, quindi, per me è un ritorno nell’isola assolutamente gradito visto che conosco molto bene la Sicilia. Tra l’altro, potere giocare con il Ragusa significa difendere la maglia di una piazza dal grande passato e che, adesso, vuole assurgere ai livelli di un tempo. E sono felice di potere dare il mio contributo in questo senso. Tra l’altro, per come mi è stato illustrato, e questo mi ha convinto, stiamo parlando di un progetto serio, di grande prospettiva”. Al momento della firma la presenza dei vicepresidenti Leonardo ed Emanuele Carnazza oltre al dirigente Gianni Borrometi. “E’ una pedina – hanno evidenziato questi ultimi – che sembra rispondere alle caratteristiche richieste dal tecnico. Perché si vuole allestire un organico che sia in grado di rispondere nella maniera migliore alle sollecitazioni del campionato di Serie D. Le idee ci sono. Vedremo in che modo saremo capaci di attuarle”.

