Scicli. L’edilizia popolare e Jungi tornano priorità

Lo avevamo detto in campagna elettorale e lo ribadiamo anche ora: Il quartiere di Jungi e l’edilizia popolare devono tornare ad essere una priorità dell’azione amministrativa.

Oggi pomeriggio, in presenza del Presidente dello IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), Salvo Mallia, dell’Onorevole Orazio Ragusa, dell’impresa appaltatrice dei lavori e del direttore dei lavori, Arch. Audenzio Rizzuto, sono stato presso i lotti 3-4-5-6-7-8-9-10 di Scicli.

L’IACP ha stanziato la somma di 140mila Euro (sia per Vittoria che Scicli) per interventi di somma urgenza. Si tratta di interventi di messa in sicurezza. L`Istituto Autonomo Case Popolari, per gli immobili di sua esclusiva proprietà, sta provvedendo, tramite bando di manifestazione di interesse, ad intercettare fondi per la riqualificazione energetica e l’adeguamento sismico.

Questi interventi, insieme ad azioni di manutenzione urbana di competenza del Comune, rappresenteranno una prima vera risposta della politica e delle istituzioni alle sacrosante e legittime aspettative dei residenti. Inoltre, lo IACP e l’Amministrazione hanno concordato di riapprovare una nuova graduatoria per l’assegnazione delle unità abitative libere.

Abbiamo assunto un preciso impegno con gli sciclitani: dare un cambio di passo alla nostra città

