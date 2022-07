Docenti Religione. Snadir: “La politica ha risposto “presente”

A Roma, presso l’Hotel delle nazioni, lo Snadir ha incontrato i Parlamentari che hanno sottoscritto l’emendamento 47.14 per la procedura concorsuale straordinaria riservata ai docenti IRC (Insegnanti di Religione Cattolica): i Senatori Riccardo Nencini (Presidente VII Commissione) Daniela Sbrollini, Roberto Rampi, Maria Saponara. Con loro, anche l’On. Flora Frate che ha presentato due PdL per il superamento del precariato degli Idr e l’On. Valentina Aprea.

Un momento importante, fortemente voluto dallo Snadir e dal suo Segretario nazionale Orazio Ruscica a coronamento di un lungo percorso che ha portato al riconoscimento di un diritto finalmente sancito da un emendamento che ha corretto anni di storture ai danni degli insegnanti di religione: una procedura straordinaria per il reclutamento degli insegnanti di religione.

La presenza di parlamentari rappresentanti dell’intero arco governativo ha sottolineato l’azione concorde verso quello che hanno detto essere un diritto sacrosanto da riconoscere all’intera categoria di docenti.

Ogni intervento ha ribadito quanto fosse legittima e necessaria questa azione del parlamento per portare a compimento anni di proteste sindacali a lungo rimaste inascoltate.

#SnadirforRitghs – La politica risponde, il claim che ha accompagnato questa iniziativa durante la quale Orazio Ruscica ha riconosciuto, anche con la consegna ai parlamentari di una penna Sygla in legno, la capacità di chi era presente all’incontro di essere senziente e di agire in maniera tempestiva ed efficace.

La risposta della politica all’azione pressante di Snadir ha certificato la volontà di “rendere l’insegnamento della religione uguale a quello degli altri docenti della scuola pubblica”, come ha più volte sottolineato durante l’incontro Orazio Ruscica.

Salva