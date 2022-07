Il modicano Piero Calabrese Mr. Italia di Body building

Una settimana indimenticabile quella vissuta dal body builder modicano Piero Calabrese che in sette giorni si è aggiudicato prima il Natural Test Body Building ad Acicastello per poi ripetersi lo scorso fine settimana a Sapri dove è stato eletto Mr.Italia Ibfa. Calabrese, prossimo a compiere i 26 anni, ha già all’attivo un campionato regionale vinto nel 2021. E’ un atleta del Team Ardita e

sta vivendo la favola di un ragazzo che tutte le mattine si sveglia alle 4 e 30 per recarsi sul luogo di lavoro in un mangimificio dove lavora tutta la giornata per poi andare ad allenarsi. Un esempio di dedizione e sacrificio, doti fondamentali per raggiungere tali traguardi.

Calabrese rappresenta l’ennesimo fiore all’occhiello del team di Stefano Ardita che continua ad incassare medaglie collezionando successi dopo successi negli ultimi anni.

