Modica è morto il salesiano Don Giorgio Selvaggio

Domenica 3 luglio, dopo un cammino di sofferenza fisica ha reso l’anima a Dio don Giorgio Selvaggio, salesiano di don Bosco della comunità di Modica Alta.

Don Giorgio era nato a Modica il 4 aprile 1936, dopo gli studi sceglie di intraprendere il cammino come salesiano all’età di 17 anni. Il 16 agosto 1954 diventa salesiano a San Gregorio di Catania, dopo dieci anni diventa sacerdote a Messina. Il 21 giugno 1968 ottiene la Licenza in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense di Roma.

Negli anni di vita religiosa ha prestato servizio in diverse comunità salesiane di Sicilia: San Gregorio, Pedara, Palermo – Sampolo, Agrigento, Messina San Tommaso, Taormina, San Cataldo, Catania San Filippo Neri, Caltanissetta, Ragusa e Modica.

Dal 2007 dopo una lunga vita spesa all’interno delle scuole salesiane come consigliere e insegnante di lettere, ha prestato servizio presso la parrocchia Maria Ausiliatrice di Modica. Qui è stato sempre pronto, disponibile e coridiale. Sempre presente in cortile e in parrocchia, fino a quando la salute glielo ha permesso.

Domani mattina 5 luglio alle 10.00 sono previsti i funerali, presso la chiesa del Collegio. Il rito sarà presieduto da Don Giovanni d’Andrea, Ispettore dei Salesiani di Sicilia e Tunisia.

