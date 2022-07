Digitale Terreste: aggiornamento alla nuova frequenza e formato

Si sta avvicinando a grandi passi (entro il mese di luglio) l’aggiornamento al nuovo formato del digitale terrestre con l’avvento della nuova frequenza che diventerà ora da MHz 700 a sub 700 MHz con ancora qualche probabile modifica di risintonizzazione dei canali nel corso di mesi che seguiranno. Perciò prepariamoci a farlo ancora una volta in attesta dello switch off definitivo al DVB-T2 previsto per gennaio 2023. Arrivata anche la nuova numerazione LCN Nazionale dei canali in chiaro delle emittenti nazionali, al di là che ogni regione avrà quelle specifiche intrinseche alle programmazioni delle singole regioni.

Di seguito la nuova predisposizione dei canali del digitale terreste da questo mese con relativa numerazione che potrebbe contenere nuovi canali.

Legenda: * Canale visibile solo sui decoder/tv DVB-T2 HEVC main10; ** Canale ricevibile in base al Mux Regionale Rai disponibile nella propria zona; *** Canale visibile in streaming tramite HbbTV.

1 Rai 1 HD

2 Rai 2 HD

3 Rai 3 TGR Regione

4 Rete4 HD

5 Canale5 HD

6 Italia1 HD

7 LA7 HD

8 TV8 HD

9 NOVE

10 Emittente locale

11 Emittente locale

12 Emittente locale

13 Emittente locale

14 Emittente locale

15 Emittente locale

16 Emittente locale

17 Emittente locale

18 Emittente locale

19 Emittente locale

20 20Mediaset HD

21 Rai 4

22 Iris

23 Rai 5

24 Rai Movie

25 Rai Premium

26 Cielo

27 27Twentyseven

28 TV2000

29 LA7d

30 La5

31 Real Time

32 QVC HD

33 Food Network

34 Cine34

35 Focus

36 RTL 102.5

37 GM24

38 GIALLO

39 TOPcrime

40 Boing

41 K2

42 Rai Gulp

43 Rai YoYo

44 frisbee

45 Boing Plus

46 Cartoonito

47 Super!

48 Rai News 24

49 Mediaset Italia2

50 Sky TG24

51 TGCOM24

52 DMAX

53 Italia 53 (Casa Italia 53)

54 Rai Storia

55 Mediaset Extra

56 HGTV – Home&Garden

57 Rai Scuola

58 Rai Sport + HD

59 Motor Trend

60 SPORTITALIA

61 SoloCalcio***

62 DONNA SPORT TV (DONNA TV)***

63 GM24.IT

64 SUPERTENNIS

65 ALMA TV

66 RADIO 105

67 R101 TV

69 Deejay TV HD

70 RadioItaliaTV

75 France 24 HD (Valle d’Aosta)

76 RTS Un HD (Valle d’Aosta)

77 TV5 MONDE EUROPE (Valle d’Aosta)

103 Rai 3 HD

104 Rete4 (provvisorio)

105 Canale5 (provvisorio)

106 Italia1 (provvisorio)

107 LA7 (provvisorio)

108 TV8 HD

109 NOVE (provvisorio)

120 20Mediaset (provvisorio)

121 Italia 121

123 ITALIA CHANNEL

124 Arte Italia 124

125 Arte Italia 125

126 Italia 126

127 Italia 127

128 GOLD TV ITALIA

129 LA 4 ITALIA

130 CHANNEL 24

131 RETE ITALIA (LA 4 ITALIA)

132 LINEAGEM

133 ArteInvestimenti

134 Italia 134

135 Italia 135

136 Italia 136 (Arte Italia 125)

137 INLINEA TV (CHANNEL 24)

139 DELUXE 139

140 LINEA ITALIA (CHANNEL 24)

141 Italia 141 (Italia 53)

143 Italia 143 (Italia 135)

144 ORLER TV

145 PADRE PIO TV

146 Rai Sport

147 FIRE TV (CHANNEL 24)

148 Italia 148 (Italia 127)

151 EQUtv

153 TV 153 (LA 4 ITALIA)

154 Italia 154 (Italia 126)

156 Italia 156 (Arte Italia 124)

158 RADIO KISS KISS TV

161 Italia 161 (Italia 121)

162 CANALE 162 (LA 4 ITALIA)

163 CANALE 163 (GM24.IT)

164 Italia 164 (Italia 134)

166 Mediatext.it (ITALIA CHANNEL)

167 VH1

168 TELE MODA (LA 9)

169 LA 9

200 Test HEVC main10*

203 Rai 3 HD

229 LA7d (provvisorio)

233 RTL 102.5 NEWS

264 CUSANO ITALIA TV +1

239 CANALE 239

248 TCI

251 PIANETA TV (ITALIA CHANNEL)

252 RADIO LIBERTA’

253 RADIO RADIO TV***

258 RADIOFRECCIA

262 Byoblu

264 CUSANO ITALIA TV

265 RDS Social TV

266 RADIO ZETA

267 VH1

409 DAZN Channel – Premi Info

472 Sky Sport Uno HD

473 Sky Sport Calcio HD

501 Rai 1 SD

502 Rai 2 SD

503 Rai 3 SD

504 Rete4 (provvisorio)

505 Canale5 (provvisorio)

506 Italia1 (provvisorio)

507 LA7 (provvisorio)

508 TV8 HD

509 NOVE (provvisorio)

520 20Mediaset (provvisorio)

522 Iris (provvisorio)

527 27Twentyseven (provvisorio)

528 TV2000

529 LA7d (provvisorio)

530 La5 (provvisorio)

531 RADIO ZETA

532 RADIOFRECCIA

533 RTL 102.5 NEWS

534 Cine34 (provvisorio)

535 Focus (provvisorio)

536 RTL 102.5

539 TOPcrime (provvisorio)

540 Boing

545 Boing Plus

546 Cartoonito

549 Mediaset Italia2

551 TGCOM24

556 Mediaset Extra (provvisorio)

560 SPORTITALIA

566 RADIO 105

567 R101 TV

569 Deejay TV HD

570 RadioItaliaTV

713 Radio Capital

714 Radio Deejay

715 Radio m2o

724 RDS Social TV

733 RADIO VATICANA ITALIA

736 RTL 102.5

770 R Italia SMI

771 Radio R101

772 Radio Monte Carlo

785 RADIO 105

786 VIRGIN RADIO

789 Radio Maria

801 Rai 3 TGR Valle d’Aosta**

802 Rai 3 TGR Piemonte**

803 Rai 3 TGR Liguria**

804 Rai 3 TGR Lombardia**

805 Rai 3 TGR Veneto**

806 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano**

807 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento**

808 Rai 3 TGR Südtirol**

809 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia**

810 Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis)**

811 Rai 3 TGR Emilia-Romagna**

812 Rai 3 TGR Toscana**

813 Rai 3 TGR Marche**

814 Rai 3 TGR Umbria**

815 Rai 3 TGR Lazio**

816 Rai 3 TGR Abruzzo**

817 Rai 3 TGR Molise**

818 Rai 3 TGR Campania**

819 Rai 3 TGR Puglia**

820 Rai 3 TGR Basilicata**

821 Rai 3 TGR Calabria**

822 Rai 3 TGR Sardegna**

823 Rai 3 TGR Sicilia**

829 LA7 Test

831 RTV San Marino

867 VH1 On Demand

888 Caccia e Pesca***

907 LA7 TEST

908 TV8 News On Demand

929 LA7 Servizi on demand

967 VH1 On Demand

997 LA7 on demand (LA7)

998 LA7 TEST

999 LA7 TEST

Salva