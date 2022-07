Cina. Tifone Chaba provoca affondamento nave: 27 marinai dispersi

Il passaggio del tifone Chaba che sta colpendo in queste ore il sud-est della Cina ha causato l’affondamento di una nave gru e la scomparsa di almeno 27 persone che vi si trovavano a bordo. L’affondamento della nave che era ancorata al largo, è avvenuto mentre si stava spostando verso la città di Yangjiang, nella provincia del Guangdong nel tentativo di evitare la traiettoria del tifone. Il mare forza 5, il vento che sta soffiando a 150 chilometri all’ora e le onde alte 10 metri ha provocato l’affondamento della nave che ha finito per spezzarsi in due tronconi con a bordo una trentina membri dell’equipaggio. Finora solo tre persone sono state salvate nell’ambito delle operazioni di ricerca e salvataggio in mare. Il centro di ricerca e soccorso marittimo della provincia di Canton, appreso l’accaduto, ha dispiegato elicotteri e navi di soccorso per intraprendere la ricerca delle 27 persone che si sono gettate in acqua. Chaba è il terzo tifone dell’anno che colpisce la provincia di Guangzhou e, secondo il centro meteorologico cinese della provincia, si sta muovendo a una velocità compresa tra 15-20 chilometri orari verso nord e dovrebbe dissolversi lentamente nella regione del Guangxi.

