Congo. Minibus si scontra in curva con autobus linea: 16 morti

Di Giannino Ruzza

Un incidente stradale dovuto all’imprudenza dell’autista di un minibus ha provocato la morte di 16 persone e il ferimento di altre 20 nei pressi del villaggio di Bungu-Bungu, nel territorio di Kambove (Haut-Katanga). Secondo l’amministratore del territorio Jouback Mukabe questa tragedia sarebbe figlia dell’incoscienza, causata dall’eccesso di velocità e dalla manovra avventata dell’autista del mezzo. Tutte le vittime sono i passeggeri saliti abordo del minibus partito da Likasi e diretto a Lubumbashi. Mukabe riferisce che nel pressi del Villaggio Bungu-Bungu, l’autista ha sorpassato in curva un autotreno che procedeva lentamente nello stesso senso di marcia, scontrandosi frontalmente con un autobus di linea che procedeva in senso opposto. Nello scontro tra i due mezzi entrambi, pieni di passeggeri è costata la vita a 2 neonati, 3 donne e 11 uomini. Dopo lo scontro il minibus era ridotto ad un ammasso di lamiere. I corpi sono stati portati all’obitorio del Daco Hospital di Likasi. I familiari delle vittime sono stati chiamati all’identificazione dei corpi dei propri cari resi quasi irriconoscibili dopo il tremedno impatto. “La maggior parte dei conducenti non rispetta il codice della strada. Non si rendono minimamente conto che sorpssare in curva è estremamente pericoloso. I conducenti devono essere responsabili, guidare senza fretta, prendendo le giuste decisioni durante il trasporto di persone soprattutto a bordo di mezzi pubblici” ha detto l’addolorato amministratore Mukabe.

