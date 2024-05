In simbiosi con gli animali sin da piccoli. Ieri incontro in biblioteca comunale

Conoscere gli animali e creare una simbiosi. Ne hanno parlato ieri nella sala Grana Scolari della biblioteca comunale S. Quasimodo nel corso dell’evento dedicato agli Interventi Assistiti con gli Animali, che ha coinvolto i veterinari dell’ASP e il Centro Addestramento Cinofilo della Contea. L’assessore alla Difesa e tutela degli Animali, Samuele Cannizzaro – assieme all’assessore alle Politiche educative, Chiara Facello, hanno dedicato tempo e riflessione all’attività ludico ricreativa con il cane nell’assise rivolta ai dirigenti scolastici e agli insegnanti del sostegno dei vari istituti comprensivi di Modica. Un incontro richiesto dalle scuole, fatto in sinergia con l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale Igiene Urbana e Randagismo dell’ASP di Ragusa – a cui hanno partecipato il dottor Salvatore Raniolo esperto in I.A.A. e le dottoresse Irene Maltese, Alessandra Statelli e Stefania Russo- il Centro Addestramento Cinofilo della Contea di Modica – il presidente Michela Alfano, il vice Massimo Colombo, il segretario Stefano Garofalo e le esperte negli Interventi Assistiti con gli Animali, dottoressa Paola Colombo e Giusy Cirmena-. Forte l’interesse mostrato dalle scuole di primo grado e paritarie che sono state coinvolte per condividere il percorso e far conoscere questa attività e per sensibilizzare alla cinofilia. Conoscere ed educare i bambini alla tutela dell’animale e alla sua cura, in rapporto simbiotico è importante per dare sostanza al rapporto umano/animale sin da piccoli. E’ partito ieri un percorso di sensibilizzazione e educazione all’attività assistita con gli animali come metodologia didattica per le scuole del primo ciclo statali e paritarie – hanno dichiarato l’Assessore alle Politiche educative, Chiara Facello, e l’Assessore alla Difesa e tutela degli Animali, Samuele Cannizzaro. L’incontro si è svolto in collaborazione tra il Servizio Veterinario del Dipartimento Veterinario, il Comune di Modica e ASD Centro di Addestramento della Contea. Scopo del percorso è stato quello di promuovere la sensibilizzazione già in tenera età nei confronti degli animali e inserire questa metodologia nella programmazione scolastica. Nei prossimi mesi si programmerà una visita presso una struttura di ospitalità degli animali al fine di poter offrire una reale esperienzialità”

Salva