Nicaragua e Messico: “Bonnie” da tempesta diventa uragano

La National Water Commission (Conagua), del Messico, ha riferito che la tempesta tropicale Bonnie è aumentata di intensità ed è diventata un uragano di categoria 1 sulla scala Saffir-Simpson. L’entità meteorologica ha precisato che il suo centro si trovava a circa 285 chilometri (km) a sud-sud-est di Bahías de Huatulco, Oaxaca; e 335 km a sud di Salina Cruz, Oaxaca; con venti massimi sostenuti di 130 chilometri orari (km/h), raffiche di 155 km/h e spostamento verso ovest-nordovest a una velocità di 28 km/h. A cui si aggiungono le intense precipitazioni che si potrebbero registrare in Chiapas, Oaxaca e Veracruz; così come su scala ridotta in Guerrero e Puebla, Campeche e Tabasco; Questa situazione potrebbe innescare un aumento del livello di fiumi e torrenti e causare straripamenti e inondazioni nelle zone basse, principalmente in Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla e Veracruz. Anche le autorità messicane della Protezione Civile hanno esortato a seguire le indicazioni fornite di tralasciare la navigazione marittima e fluviale visto il forte vento e onde che hanno raggiunto quasi i 4 metri di altezza.

Bonnie, un paio di giorni fa ha causato scompiglio anche tra la popolazione nicaraguense dopo lo straripamento del fiume Escondido nel comune nicaraguense di El Rama, costringendo all’evacuazione migliaia di famiglie e causato sei vittime. Notevoli i danni materiali con il governo regionale costretto a sospendere tutte le attività. Come riportato dal servizio idrico della regione nicaraguense (Enacal: acquedotti e fognature) circa 10.659 famiglie sono rimaste senza approvvigionamento idrico e altre 9.316 hanno ricevuto acqua “torbida non potabile”, tutte nel dipartimento di Rivas, a causa delle infiltrazioni melmose nei pozzi di acqua potabile. Da parte sua, la National Electric Transmission Company (Enatrel) ha segnalato l’interruzione del servizio elettrico in circa 31.828 famiglie, bloccando l’erogazione di acqua potabile in 16 pozzi, principalmente nei dipartimenti di Granada, Masaya, entrambi nel Pacifico, nei Caraibi autonomi del sud (RACS, est), Río San Juan (sud) e Rivas (sudovest).

