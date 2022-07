Cina. Wang Yi in Myanmar per cooperazione Lancang-Mekong

di Giannino Ruzza

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, in attesa di partecipare in Indonesia alla riunione dei ministri degli Esteri del G20, è arrivato ieri in Myanmar in occasione del settimo incontro sulla cooperazione Lancang-Mekong, al quale partecipano anche i ministri degli Esteri di Myanmar, Thailandia, Laos e Cambogia. La cooperazione Lancang-Mekong è un formato multilaterale istituito nel 2016 per la cooperazione tra gli stati rivieraschi del fiume Lancang e del fiume Mekong che scorrono attraverso, Cina, Cambogia, Laos, Myanmar, Vietnam e Thailandia, cinque paesi a valle del fiume Mekong. Si discuterà della cooperazione sui legami economici, la condivisione delle risorse e i progetti idroelettrici lungo il delta dei due fiumi. Il Meccanismo di cooperazione Lancang-Mekong ha cinque aree di cooperazione prioritarie: interconnessioni; capacità di produzione; cooperazione economica transfrontaliera, gestione delle risorse idriche e cooperazione in agricoltura e lotta alla povertà. La Cina è pronta a rafforzare la cooperazione con il Myanmar per “migliorare la cooperazione e costruire una relazione più stretta”, ha detto il ministro Wang Yi. Il ministro degli Esteri, ha affermato che l’LMC dovrebbe collaborare per lo sviluppo e la sicurezza globale proposte dal presidente Xi Jinping , creando zone di dimostrazione pilota per l’attuazione delle due iniziative. Ha inoltre ribadito che l’amicizia “Paukphaw” tra Cina e Myanmar, promossa dalla precedente generazione di leader politici di entrambi i paesi, ha goduto di un ampio sostegno pubblico e di profonde raadici sociali. “Questa amicizia ha superato la prova dei complessi cambiamenti della scena internazionale, non è stata influenzata dalle trasformazioni nei rispettivi paesi ed è rimasta solida come una roccia. La Cina apprezza la tradizionale amicizia tra i due paesi e continuerà ad attuare politiche amichevoli nei confronti del Myanmar e del suo popolo”, ha affermato il leader degli Esteri cinese. Nel suo tour nella regione Wang Yi incontrerà i rappresentanti politici di Thailandia, Filippine e Malesia.

Salva