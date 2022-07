Di Bennardo è il nuovo Presidente Onorario del Città di Comiso

La società del Città di Comiso calcio, con in testa il Presidente Totò Scifo, è lieta di annunciare che a ricoprire il ruolo di Presidente Onorario sarà Giuseppe Di Bennardo.

Il primo commento a caldo di Di Bennardo: “Continuo a portare avanti la mia passione per il calcio. Ho fatto tre anni con il Palagonia in qualità di vice presidente. Dopo la salvezza nella prima stagione, l’anno successivo abbiamo vinto con tre giornate di anticipo il campionato e siamo saliti in promozione, anche se è stato un campionato breve visto lo stop forzato causato dalla pandemia. Successivamente ho ricoperto il ruolo di Presidente Onorario dello Sporting Eubea, in cui, dopo un inizio traballante, siamo arrivati terzi, disputando i play off. Dopo varie vicissitudini, ho ricevuto la proposta del Città di Comiso, e ho accettato, in quanto hanno visto in me una persona corretta e dedita allo sport e ho accettato di buon cuore questo progetto. Come Presidente Onorario cercherò di stare vicino al Presidente Totò Scifo e a tutta la dirigenza. Metterò tutto l’impegno possibile affinchè la squadra continui a brillare. Per questa stagione mi aspetto di centrare un bel risultato, facendo un campionato straordinario”.

Salva