Modica, cimitero vecchio interdetto. Carpentieri incontra la Ficano

I ben noti problemi strutturali che da decenni interessano il cimitero vecchio di Modica al centro dell’ultimo incontro tra il neo Commissario straordinario, Domenica Ficano, e il Consigliere Comunale, Mommo Carpentieri, che da tempo segue con interesse la vicenda facendosi carico anche delle numerose istanze dei cittadini che, ad oggi, non possono far visita ai propri cari defunti perché le edicole cimiteriali restano interdette per noti problemi di sicurezza. “Ripongo adesso tutta la mia fiducia e speranza nel lavoro del nuovo Commissario affinché si possa iniziare a fare qualcosa per riaprire al pubblico i Colombai interdetti”. E’ quanto ha affermato Carpentieri subito dopo aver incontrato il Commissario al quale ha illustrato tutti i problemi mai affrontati dalla passata Amministrazione. “Il Cimitero vecchio di Modica attende da anni un impegno da parte del Comune. Impegno sempre disatteso nonostante le promesse assunte dall’ex Sindaco di Modica davanti il sottoscritto e decine di famiglie. Una sconfitta per la città oltre che un fallimento della politica. Ad oggi, infatti, nulla è stato fatto – continua Carpentieri – riguardo la messa in sicurezza delle edicole cimiteriali che presentano problemi strutturali. La Politica ed i Cittadini sono stati presi in giro aspettando per mesi interventi promessi ma mai visti. A nulla sono servite le diverse interrogazioni consiliari sull’argomento che il sottoscritto ha inviato alla passata amministrazione. Così come di Cimitero non si è mai discusso in Consiglio Comunale. Adesso – afferma Carpentieri – ho richiesto che la questione sia, una volta per tutte, affrontata durante il prossimo Consiglio Comunale ed ho trovato la piena disponibilità da parte del Commissario. E’ chiaro che continuerò a monitorate con attenzione la vicenda così come ho fatto negli ultimi anni ma resto fiducioso nell’operato della Dott.sa Ficano che ha ascoltato con attenzione problemi e possibili soluzioni che il sottoscritto, con dovizia di particolari, ha voluto elencare a chi ha il compito di governare la città almeno per un anno.

Ad oggi il Cimitero vecchio resta vittima del menefreghismo – continua Carpentieri – con risultati sotto gli occhi di tutti. Trascuratezza, abbandono sono all’ordine del giorno per non parlare dei noti problemi strutturali su cui non si è mai intervenuti. Al contrario ci si è limitati a transennare le aree più a rischio crolli e vietare ai cittadini di avvicinarsi alla lapide dei propri cari. Lo si è notato soprattutto durante le giornate dedicate alla Commemorazione dei Defunti quando le transenne erano invase da fiori di familiari rassegnati. Non possiamo accettare – conclude Carpentieri- che questa situazione di stallo e abbandono si prolunghi per un altro anno o forse anche di più.”

